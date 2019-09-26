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KARTAL'DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU
Murat KORKMAZ / İSTANBUL Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak...
GÜNDEM 26.09.2019, 16:26
Murat KORKMAZ / İSTANBUL
Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
-Binanın boşaltılması
-Ekiplerin çalışmaları
-Bina sakinleri ile röp.
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