Kartal'da akıl durduran Cinayet! İşadamının koruması öldürüldü!

Kartal Sahili'nde dün gece kayalıklarda arkadaşıyla oturan Cem Özmüş adlı sabıkalı bir kişi, kimliği belirsiz motorsikletleri 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, Fırat Muşlu adlı bir işadamının korumalığını yapan Özmüş’ü vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.SüperHaber’den Mevlüt Yüksel'in polis yetkililerinden aldığı bilgilere göre,darp,tehdit,adam yaralama gibi çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilen Cem Özmüş adlı koruma,dün gece saat: 01.30 sıralarında, Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde silahlı saldırı da öldürüldü.

Fırat Muşlu adlı bir işadamının özel koruması olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Cem Özmüş’ün(48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada,olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü.Ancak Özmüş,hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Özmüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Öteyandan,olay yeri incelemesi yapan polis,yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş’ü vuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN CEM ÖZMÜŞ İŞADAMI FEHMİ ÖZTÜRK’Ü MUŞTA İLE DARP ETMİŞTİ!

Kartal Cevizli’de esrarengiz bir saldırıda öldürülen sabıkalı koruma Cem Özmüş,işadamı Fehmi Öztürk’ün,Başakşehir’de oğlu Ercan Öztürk ile beraber kahvaltı yaparken 10 Temmuz 2018 yılında darp etmişti.İşadamı Öztürk’ün eski ortağı Fırat Muşlu’nun koruması olan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu bilinen Cem Özmüş ve Muhammed Dursun adlı kişiler Öztürk’e aniden ve arkadan muşta ile saldırmışlardı. Meydana gelen olayda Fehmi Öztürk sol gözünden ağır şekilde yaralanmıştı. Öztürk,tam 7 saat süren ameliyat olmuş ve sol gözünde yüzde 20 görme kaybı meydana gelmişti.

CEM ÖZMÜŞ’Ğ SÜPERHABER ADLİYE ‘DE GÖRÜNTÜLEMİŞTŞ!

İş adamı Fehmi Öztürk, ortakları Fırat Muşlu ile Gelecek Partili Cuma İçten tarafından kumpas, darp ve tehditle 50 milyon dolar dolandırıldığını açıklamıştı. Buna karşılık Fırat Muşlu da, Fehmi Öztürk’ü, "Güveni kötüye kullanmak" gerekçesi ile mahkemeye verdi. Büyükçekmece Adliyesi’nde görülen davada, şikayetçi Fırat Muşlu, adliyeye daha önce Fehmi Öztürk’ü darp eden ve bu nedenle yargılanan Cem Özmüş ile beraber gelmişti.

Duruşmaya girmek isteyen Özmüş’e Öztürk’ün başvurusu üzerine engel olunmuştu.Özmüş’ün bu girişimini,SüperHaber Muhabiri Mevlüt Yüksel görüntülemişti.

ÖZMÜŞ DARP ETTİĞİ İŞADAMININ OTELİ İÇİN ÇANAKKALE’YE GİTMİŞTİ!

Yine işadamı Fehmi Öztürk'ün 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia ettiği olaylar zinciriyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.İşadamı Fehmi Öztürk’ü darp eden Cem Özmüş’ün, Çanakkale'de Öztürk'e ait bir otelin satışı ihalesine gittiği öğrenilmişti. Savcılık, ortaya çıkan görüntüler sonrası koruma Cem Özmüş ve patronu Fırat Muşlu hakkında soruşturma açmıştı.