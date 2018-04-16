KARTAL'DA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul
Kartal'da D-100 Karayolu üzerinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu üzerinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Kaza anı
16 Nisan 2018 Pazartesi 13:36
Haber: Özgür Deniz KAYA / İstanbul
Kartal'da D-100 Karayolu üzerinde dün meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
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