KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkıma dün akşam 18.45'te başlandı. Bir süre binanın dış cephesindeki balkonlar yıkıldı, ardından yıkıma ara verildi. Yıkım sabah 09.00'da tekrar başladı.
Kartal'da 10 katlı binada yıkım tekrar başladı
KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı'nın yıkımına tekrar başlandı.
11 Şubat 2019 Pazartesi 10:34
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