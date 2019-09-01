Son Dakika
KARTAL'DA 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMASI
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/) Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı. Kartal Meydanında saat 13.00'te toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış gününü...
GÜNDEM 01.09.2019, 16:35
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/)
Kartal Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.
Kartal Meydanında saat 13.00'te toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış gününü kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydana giriş ve çıkışlar kontrol edildi. Meydana girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Grup, saat 15.30 sıralarında son bulan kutlamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------------
-Alana giren vatandaşların aranması
-Polis Özel Harekattan görüntü
-Alandaki kürsüden konuşma
-Halay çeken insanlar
-Polis ekiplerinden görüntü
-Polis araçlarından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0