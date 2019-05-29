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KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,() Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.  Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana...

KARTAL D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()
Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. 
Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda durmasıyla seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralı kadını olay yerine gelen erkek arkadaşı teselli etti. Kaza sebebiyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçların görüntüsü 
-Ambulanstan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü  
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler 
 
 

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