Kars'ta PKK'ya büyük darbe; Çemçe grubu tamamen yok edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir" dedi. Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerinin devam eden operasyonlarda bugün 2 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
“ÇEMÇE GRUBU TAMAMEN YOK EDİLDİ”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:
* Kahraman Jandarma’mız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe grubunu tamamen yok etmiştir.
* Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin…
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016