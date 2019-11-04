Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma özel harekat ekipleri tarafından Kars'ta düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, ()-