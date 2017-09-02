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KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

 KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU * KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI İbrahim AKTÜRK, İstanbul Bahçelievler Soğanlı'da A.D. (33),  30 yaşındaki eşi K.D.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D. cinayetin...

KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

 KARISINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

* KADIN CİNAYETLERİ BAYRAMDA DA DURMADI

İbrahim AKTÜRK, İstanbul
Bahçelievler Soğanlı'da A.D. (33),  30 yaşındaki eşi K.D.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D. cinayetin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gitti, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olay yerine giden polisler evde K.D.'nin cansız bedenini buldu. Polisin evdeki incelemesi devam ediyor. Temizlik işçisi olan çiftin 8 yaşındaki kız çocuklarını bayram nedeniyle Balıkesir'e gönderdiği anlaşıldı.   

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

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