Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

KARDEŞLER SON ANDA YER DEĞİŞTİRMİŞ

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul İran'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu'yla aynı şirkette çalışan kardeşi Ela Uslu'nun İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş için  son anda görev değişikliği...

KARDEŞLER SON ANDA YER DEĞİŞTİRMİŞ

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul
İran'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu'yla aynı şirkette çalışan kardeşi Ela Uslu'nun İstanbul'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş için  son anda görev değişikliği yaptıkları öğrenildi.
Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, kardeşi Ela Uslu'nun çalıştığı Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta işe başlamıştı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu. Elim kaza öncesi grip olan Eda'nın yerine kardeşi Ela göreve talip oldu. Fakat kendisinin iyi olduğunu söyleyen Eda Uslu'nun kardeşine " Ben iyiyim " diyerek uçmaya karar verdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Eda Uslu ile kardeşi Ela Uslu'nun fotoğrafı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314