Haber - Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan ve karla kaplanan duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Vatandaşların kaldırımda yürümekte zorluk çekmesi -Otobüs duraklarındaki kalabalık -Durakta bekleyenler -Genel ve detaylar
KARDA SABAH İŞE GİDENLERİN ZOR ANLARI
Haber - Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan...
10 Ocak 2017 Salı 07:14
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