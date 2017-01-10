KARDA SABAH İŞE GİDENLERİN ZOR ANLARI-2

Haber-Kamera: Ozan URAL-Sinan BİLGİLİ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da dün akşam saatlerine kadar etkili olan kar yağışının ardından bu sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zorluklar yaşıyorlar. Yükselen kar kalınlığı kaldırımdan yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kayganlaşan ve karla kaplanan duraklarda otobüs bekleyen ve üst geçitlerden geçen vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların kaldırımda yürümekte zorluk çekmesi

-Otobüs duraklarındaki kalabalık

-Durakta bekleyenler

-Cevizlibağ metrobüs durağından görüntüler

-Genel ve detaylar