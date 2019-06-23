Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA, ()
Karamollaoğlu: Sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme...
23 Haziran 2019 Pazar 21:05
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