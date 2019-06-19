KARAMOLLAOĞLU İSTANBUL ADAYI GÖKÇINAR İLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL()

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile basın toplantısı düzenledi.

Şişli'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "31 Mart'tan önce ve sonra size yönelik olarak, bilhassa iktidar partisinden yaklaşım ve söylem farkı olmuş gibi gözüküyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Temel Karamollaoğlu, "Gerekçesini bilmem. Güzel bir şey. Saldırılar şöyle, şahsıma yapılan saldırılar iki grup. Bir önde gelen kişilerin yapmış oldukları ithamlar oluyor. Bir de maalesef bugüne kadar seçimlerde pek rastlamadığımız trol ekibi var. Onlar herhalde geçimlerini de oradan sağladıkları için orada hiçbir durulma, tempoyu düşürme gibi bir niyet gözükmüyor. Sürekli olarak bunu bir görev olarak almışlar. Sanki kendilerine bir görev verilmiş, mali yönden desteklenmiş, başka bir şeyleri yok. Sadece saldırmak." yanıtını verdi.

"BİNALİ BEY FARKLI MİZAÇTA BİR İNSAN"

Karamollaoğlu, "Liyakate önem verilmeden bir ülkenin problemleri çözülmez. Bir yerde partiler belli politikaları belirleyip, izleyerek iktidara geldiklerinde bunu da tatbikata koyarak ülke problemlerini çözmeye çalışırlar. Ancak tabana indikleri zaman kim liyakat sahibi ise ona görev vermeleri icap eder. Hatta kendilerinden olmayan insana bile. Binali bey farklı mizaçta bir insan. Daha mülayim, daha rahat irtibat kurulabilir konuşulabilir. Bu son döneme kadar, bütün mahalli seçimlere belediye başkanları girmedi. Esas seçime giren cumhurbaşkanıydı, oradaki diğer partilerin adaylarıydı. Öbür adayların adını sanını bile insanlar duymadılar. Bu tabi popülaritesi çok yüksek olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı karşılık buldu. Ama şimdi ülke biraz her konuda aşağı inmeye başlayınca, dikkat edin, '39 ilçede miting yapacağım' derken Sayın Cumhurbaşkanı 2'ye indirdi onu. Şimdi seçime doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı değil Binali Yıldırım giriyor." şeklinde konuştu.

"FİZİBİLİTE ETÜDÜ YAPILMAMIŞ HİÇBİR PROJE ELE ALINMAMALI"

Karamollaoğlu, "Bir araya gelebilir miyiz? Evet gelebiliriz. Ama prensiplerle. Fizibilite etüdü yapılmamış hiçbir proje ele alınmamalı. Sağlık kurumları, şehir hastaneleri bir fizibilite etüdü yapılmadan kuruldu. Yapılsın denildiği için. Bizim yeni havaalanının bir fizibilite etüdü var mı? Bilmiyoruz. Bu seçimler en azından şimdi, 'bizim yaklaşmamız lazım birbirimize, konuşmamız lazım, mütalaa etmemiz lazım' kanaatini doğurdu iktidarda. Bu iyi. Bu seçimlerden sonra da devam etmeli." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Gökçınar da yaptığı konuşmada, TRT'de programa katılmak için yaptıkları başvuruları ile ilgili, "24 Haziran'dan itibaren 'Ey TRT, ey İmamoğlu niye şöyle yapmadınız?' dediğimiz zaman, 'Teklif ettiniz de hayır mı dedik?' demesinler diye şimdiden diyoruz ki, siz buradaki davetlerinizi talep üzerinize yapıyormuşsunuz ya biz de talepte bulunuyoruz. Hadi bakalım bizi davet edin dedik. Neticeyi bekleyeceğiz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Necdet Gökçınar'ın konuşması

-Toplantıdan genel ve detaylar



