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 - KARAMOLLAOĞLU, FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

- Bir kadın, Karamollaoğlu'na tepki gösterdi Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu,  Fatih Sultan Mehmet'in türbesini...

 - KARAMOLLAOĞLU, FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

- Bir kadın, Karamollaoğlu'na tepki gösterdi

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Seçim startını İstanbul'da veren Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu,  Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.  Karamollaoğlu, dua ettiği sırada 15 Temmuz şehidi İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz'ın tepkisiyle karşılaştı. Karamollaoğlu, "Benim kocam şehit oldu. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerle bir arada olmak size yakışmıyor" diyen Esma Yılmaz'ın yanına gitti. Esra Yılmaz'ın tepkisinin devam etmesi üzerine Karamollaoğlu,  "Kızım sana Allah akıl fikir versin" diyerek karşılık cevap verdi. Esma Yılmaz,  gruptan bazı kişiler tarafından buradan uzaklaştırıldı. Temel Karamollaoğlu, "İnsanlar yakınlarını kaybedince o acıyla hakikatten makul düşünemiyorlar. Diyecek bir şey yok" ifadesini kullandı. "Bana 'provokasyon yapmaya mı geldin?' diyorlar" diyen Esra Yılmaz ise amacının provokasyon olmadığını belirtti.

Görüntü Dökümü:
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-Karamollaoğlu'nun dua etmesi
-Esma Yılmaz'ın tepkisi
-Karamollaoğlu'nun Esma Yılmaz'ın yanına gitmesi
-Yaşanan tartışma
-Esma Yılmaz'ın uzaklaştırılması
-Karamollaoğlu'nun konuşması
-Esma Yılmaz ile röp.
-Genel ve detaylar


 

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