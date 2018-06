Karamollaoğlu: Ekonomi politikalarını sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bizim bugünkü ekonomi politikaları sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var. Ben ne yola, ne hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir. Benim hedefim, yolsuzluğu ve israfı durdurmaktır" dedi.



Temel Karamollaoğlu, Isparta'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kendisini bekleyen kalabalığa karanfil dağıtan Karamollaoğlu, konuşmasında Ispartalılardan destek istedi. Karamollaoğlu, "Bütün konuları ele almaya kalsak ister istemez en başta ülkemizdeki kutuplaşma, kamplaşma bizi endişe ettiriyor. Çünkü her ülke badireli bir dönemden geçerken, içeride birlik ve beraberliği sağlamak hepimizin, başta iktidarın en önemli görevi olmalıdır. Ama üzülerek ifade ediyorum bir seçime girerken Ramazan'da kucaklaşacağımıza, kamplaşmamızı körükleyenler var. Meseleleri biraz farklı açıdan görenler hain ilan edilebiliyor. Biz buna razı değiliz. Bugün siz burada güzel bir kalabalık meydana getirdiniz. Ama ben buraya gelememekle beraber kalbi bizlerle çarpan 10 binlerce insan olduğuna inanıyorum. Ülkemiz öyle bir dönemden geçiyor ki insanlar fikirlerini ifade etmekten çekiniyor. Bu sebepten dolayı herkes her mitinge gidemiyor. Bu gösterdiğiniz cesaretten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



HEM CUMHURBAŞKANLIĞI HEM MECLİS



24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Elbette biz 2 seçime gidiyoruz. Bir tarafta cumhurbaşkanlığı ve bir tarafta meclis seçimi. Meclise çok büyük önem veriyoruz. Allah razı olsun birçok yerde belki her konuda benimle aynı fikirde olmayan kardeşlerimiz var. Açıkça gelip 'Size destek vereceğiz' diyorlar. 'Artık yeter, bu böyle gitmez, bir değişikliğe ihtiyacımız var. Nefes alamıyoruz' diyorlar. İnşallah cumhurbaşkanlığına damgamızı bu millet sayesinde vuracağımız gibi mecliste de kuvvetli şekilde temsil edildiğimiz takdirde sistemi yeniden değiştirecek kuvvetler ayrımını mutlaka sağlayacağız" dedi.



Adaletin olmadığı yerde baskı ve zulüm olduğundan bahseden Karamollaoğlu, "Ama ateş düştüğü yeri yakar. Neyle suçlandığını bilmeyen binlerce, onbinlerce, hatta yüz binlerce insanla muhatap oluyoruz. Kararname ile alınmış ama neden alındığını bilmiyor" dedi.



Ekonomiyle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:



"Dolar aldı başını gidiyor. Batıya biraz mesaj verdiler. Arkasından 5 lirayı aşmadan 4.70 civarında oyalanıp duruyor. Seçimden sonra ne olacak kimse bilmiyor. Borçlarımız yükseldi. 'IMF'ye borcumuz kalmadı' diye övünenler, başka yerdeki borcu ağzına bile almıyor. Gazeteler yazıyor. İhracat zirve yaptı. Ama bu arkadaşlar farklı gözlük kullanıyor. Benim gözlük dereceli, yakını da uzağı da ama bunların gözlüğü sabit, bir türlü ihracatı görmüyor. İhracat arttı tamam da ithalat ne oldu? Bir de bundan bahset. Tövbe hiç bozuntuya almıyorlar. Çünkü neden? İthalat ihracattan daha hızlı büyüyor. Bizim bugünkü ekonomi politikaları sil baştan değiştirmeye ihtiyacımız var. 'İktidara gelirsek bütün yatırımları durduracağız' dedim. Benim söylediğimi iyi anlayın. Ben ne yola, ne hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir. Sonra borçlanmadan yatırımları yapmak. 'Bu parayı nerden bulacaksın?' diye soruyorlar. İki konuda tedbir alacağım. Yolsuzluğu durdurduğumuz zaman. En çok yolsuzluk kanımızı emer gibi ekonomik değerlerini emiyor. Bir diğeri de israfı durdurmaktır. İtibar kazanmak için israf gibi görünen yatırımları yapacağız. Yav itibar israfla kazanılmaz tam tersi tasarruf ettiğin zaman herkes sana yüklenir. Değişiklik yapacağımız dediğimiz zaman hakikaten değişiklik yapacağız."

