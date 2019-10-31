banner314

banner325

Son Dakika

Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı

 Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.  Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi...

GÜNDEM 29.10.2019, 19:39
Karaman'da silahlı çatışma: 1'i polis 2 yaralı


 Karaman'da iki grup arasında çıkan çatışmada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru Yücel Karadağ ile yoldan geçen Zafer Şahin, yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki binanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile sokaktaki bir kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro amirliğinde görevli sivil kıyafetli polisler, olay yerine geldi. Ancak çatışmanın otasında kalan ve araçlarını kendilerine siper eden polisler, çatışan kişilere kendilerinin polis olduğunu tanıtıp, silahlarını atmalarını istedi. İki grup çatışmayı sürdürmesi üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışında bulundu. Bu sırada evin balkonundan ateş eden saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar polis memuru Yücel Karadağ'ın, bacaklarına ve beline isabet etti. Yaralanan Karadağ'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERALARINA YANSIDI

Silahlı kavga anı ise kameralarına yansıdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma sırasında yoldan geçen Zafer Şahin de vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. 

YARALI POLİS, 'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'

Yaralanan polis memuru Yücel Karadağ, müdahale eden sağlık görevlilerine ''Panik yapmaya gerek yok. Beni alın buradan. Çıkalım buradan'' diyerek uyarıda bulundu. Ambulansa alındığı sırada da müdürlerine ''Müdürüm iyiyim. Daha önce de yaralanmıştım. Büyütecek bir şey yok." dedi. Yaralı Karadağ ve Şahin, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evin balkonunda bulunan 2 kişi ile onlara ateş eden 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Görüntü Dökümü
----------------
- Çatışma anı 
-Yaralı polisten detay
- Polisin ambulansa alınması 
- Şüphelilerin gözaltına alınması 
- Genel ve detay
Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5