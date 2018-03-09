KARAKÖY ROTARY KULÜBÜ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KADIN BAŞKONSOLOS VE DİPLOMATLARLA BİRLİKTE KUTLADI

Haber: Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKÇİ/iSTANBUL,()

Karaköy Rotary Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Cinsiyet Eşitliği' konusunda sorumluluk almak ve duyarlılık geliştirmek amacıyla yemekli bir toplantı düzenlendi.

Karaköy Rotary Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yabancı kadın diplomatlara yönelik toplantı düzenledi. Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi' nde 'Cinsiyet Eşitliği' konusunda sorumluluk almak ve duyarlılık geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıya, Karaköy Rotary Kulübü Dönem Başkanı Hakan Avdan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba'nın da aralarında İstanbul'da görev yapan kadın diplomatlar ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Prof. Dr. Acar Baltaş “Kadın Erkek Mükemmellik Anlayışının Egemen Olduğu Bir Dünyada Yaşamak" başlıklı bir konuşma yaptı.



“İYİ BİR LİDERİN HANGİ ÖZELLİKLERİ OLUR?"

Karaköy Rotary Kulübü Üyesi Prof. Dr. Acar Baltaş, kulüplerinin 50. kuruluş yıl dönümü ile 8 Mart Dünya Kadınlar gününü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu anlamı günde biz de İstanbul'da görev yapan kadın diplomatları ağırlamak istedik." dedi. G 13 ülkelerinde yapılan bir araştırmadan bahseden Baltaş, “Yapılan bir araştırmada 32 bin kişi yönetimlerinden memnun olmadığını yüzde 80'i, çocuklarını daha iyi bir geleceğin beklemediğini yüzde 70'i, büyük kurum ve kuruluşların elinde daha çok güven daha çok yetki olduğunu beyan etmiş yüzde 80'e yakın bir oranda. Dolayısıyla acaba kadınlar dünyayı yönetiyor olsaydı nasıl yönetirdi? diye bakıldığında şu sonuç çıkmış. 32 bin kişiye 125 tane sıfat vermişler. Demişler ki, 'Bu sıfatları kadınlara ve erkeklere özgü ve her iki cinsiyete özgü diye ayırın?' Daha sonra bir başka 32 bin kişiye demişler ki, 'İyi bir liderin hangi özellikleri olur? Başarılı insanların hangi özellikleri olur? Mutlu insanların hangi özellikleri olur? Etik ahlaki değerleri yüksek insanların hangi özellikleri olur?' diye sorulmuş." diye konuştu.



“LİDERLİK, KADINLAR İÇİN SEÇİLMİŞ VASIFLAR ARASINDAN ÇIKMIŞ"

Baltaş sözlerine şöyle devam etti: “Bunun sonunda görülüyor ki, bütün bu 4 kategoride de mutluluk, başarı, etik ve liderlik konusunda seçilen vasıflar kadınlar için seçilmiş vasıflar arasından çıkmış. Erkekler için bu özellikler için çok daha az sıfat tanımlanmış. Örneğin; liderliği ele alalım. Esneklik, yaratıcılık, işbirliği, uzlaşma, anlayış, empati gibi özellikler kadınlarda daha fazla. Buna karşılık gurur, tuttuğunu kopartmak, saldırganlık gibi özellikler erkeklerde daha fazla. Bugünün liderlik anlayışı açısından baktığımız zaman aslında geçmişte dünya savaşlarında olduğu gibi komuta ve kontrol esasına dayanan anlayışla şirketler de yönetiliyordu."



“KADINLARIN ÖNÜNDE İKİ TEMEL SORUN VAR"

Baltaş, 1980'lerden başlayarak katı özelliklerin yerini yumuşak özelliklere bıraktığını ifade ederek, “Bu dönüşüm içinde kadınlara çok büyük bir fırsat çıktı. Çünkü kadınlar bugünün ihtiyaç duyulan liderlik özelliklerini erkeklerden doğuştan getirdikleri nitelikleri itibarıyla daha çok sahip. Ne gibi; örneğin yaklaşılabilir olmak, birleştirici olmak, güçle değil anlam duygusuyla yönetmek gibi özellikler kadınlarda erkeklerden daha fazla ancak kadınların önünde iki temel sorun var. Birincisi; erkeklerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilmek, ikincisi de; erkeklere ait özellikleri gösterirlerse, başarılı olacaklarına inanmak. Yani biri dışarıdan gelen biri içeriden kaynaklanan sorunlar. Bu sadece liderlik için değil mutluluk, başarı içinde etik standartların korunması içinde insanların bu niteliklere sahip kişileri atfettikleri özellikler aslında daha çok kadınlara ait olan özellikler." dedi.



“ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ İÇİN BU ÖZELLİKLERİN ÖNE ÇIKACAĞI BİR DÜNYA DİLİYORUZ"

Baltaş, “Bunu aslında kadınlar dünyayı yönetirse nasıl olur? Torunlarımın hiç olmazsa daha dengeli bir dünyada yaşaması için bir fırsat olarak sunmayı düşünüyorum. Çünkü maskülen ve maço özelliklerin öne çıktığı toplumlarla, feminen özelliklerin öne çıkarıldığı toplumlar kıyaslandığında feminen özelliklerin ortaya çıkarıldığı toplamların açık ara önde. Biz de çocuklarımız ve torunlarımız için bu özelliklerin öne çıkacağı bir dünya diliyoruz. Maskülen ve maço özelliklerin öne çıktığı toplumlarla, feminen özelliklerin öne çıkarıldığı toplumlar kıyaslandığında feminen özelliklerin ortaya çıkarıldığı toplamların açık ara önde olduğu görülmüş. Biz de çocuklarımız ve torunlarımız için bu özelliklerin öne çıkacağı bir dünya diliyoruz." dedi.



“TACİZ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ÇOK BÜYÜK SORUN"

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis de, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Türkiye'de olmaktan ve geceye katıldığı için çok mutlu olduğunu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlandığını ifade ederek, “Kadın hakları çok önemli, kadınlar dünyada çok zorluklar yaşıyor. Ayrımcılık, cinsel taciz ve kadına yönelik şiddet çok büyük bir sorun. Hepimiz bu soruna odaklanmalıyız." dedi.



“KIZ ÇOCUKLARI OKUR VE ÇALIŞIRLARSA İSTEDİKLERİNİ YAPABİLİRLER"

Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz gibi bizim Başbakanımız da kadın, hükümetimizde de birçok kadın görev alıyor. Milletvekilleri ve birçok konsolos var. Bundan dolayı çok mutluyum. Ben de bir kız çocuk annesiyim. Kız çocukları okur ve çalışırlarsa istediklerini yapabilirler ve her şeye sahip olabilirler." şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Acer Baltaş konuşması

- ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis röp

- Romanya İstanbul Başkonsolosu Adriana Ciamba röp

- Genel ve Detaylar

