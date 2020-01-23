banner314

banner325

Son Dakika

KARAKÖY'DE KADINLARA SALDIRAN KADININ TAHLİYE TALEBİNE RET 

GÜNDEM 23.01.2020, 16:47
4
KARAKÖY'DE KADINLARA SALDIRAN KADININ TAHLİYE TALEBİNE RET 

Sanık Semahat Yolcu;
"Benim karakterime uygun bir davranış değil. Bu söylenenleri kişiliğime hakaret olarak görüyorum. Sabıkam yoktur. İlk defa hakim karşısına çıkıyorum. Karşı tarafta art niyet görüyorum. Bana hakaret ettiklerini düşünüyorum."

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL () KARAKÖY'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Semahat Yolcu'nun tahliye talebi reddedildi.  
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu getirildi. Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce ise duruşmaya gelmediler. Müştekileri çok sayıda avukat temsil etti. 

TANIKLAR DİNLENDİ
Duruşmada iki tanık dinlendi. Tanıklardan Veysel Ekingen, olayın işyerinin önünde olduğunu, çalışanı Mesut Ay'ın sanığın kadınlara saldırdığını söylemesi üzerine kapıya çıktığını, kapıda sanığın iki kıza küfür ve hakaret ettiğini duyduğunu söyledi. Ekingen, müştekileri sakinleşmeleri için dükkana çağırdığını, sanığın ise olay sonrası uzaklaştığını belirterek mahkeme huzurundaki sanığı olayı gerçekleştiren kişi olarak teşhis etti. Diğer tanık Mesut Ay da ifadesinde sanığın, müştekilere saldırdığını, küfür ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

"BEN DEĞİLİM"
Tanık beyanları üzerine söz alan sanık Semahat Yolcu ise "Ben değilim. Benim karakterime uygun bir davranış değil. Bu söylenenleri kişiliğime hakaret olarak görüyorum. Sabıkam yoktur. İlk defa hakim karşısına çıkıyorum. Karşı tarafta art niyet görüyorum. Bana hakaret ettiklerini düşünüyorum. Manevi olarak yaptığım çalışmalar yüzünden bana kastettiğini düşünüyorum. Karşı tarafı FETÖ yapılanması içinde görüyorum. Ben sanatçıyım, şifacıyım, şairim, oyuncuyum, bunlarla karşılaşmak bana hakaret gibi geliyor. Bu konuyla Türk halkının gündemini yorup kafalarını karıştırdığımız için özür diliyorum" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Sanığın bu sözlerine müşteki avukatlar tepki gösterdi. Müşteki avukatlarından Necip Kibar, "Sanığın sarfetmiş olduğu FETÖ'cüler ifadesine karşı söylemek isterim ki, burada müdahil olan vekillerin büyük çoğunluğu üç senedir 15 Temmuz darbe teşebbüsü şehit yakını ve gazi vekili olarak Silivri'de yer almaktadır. Karaköy meydanında iyi bir oyun sergilemiştir. Bu bizim için küçük bir hadise değildir. Müslüman hanımefendilerin inanışlarına ağır bir saldırıdır. Bu itibarla sanığın atılı suçlardan en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederiz, pişmanlık göstermediğinden indirimden yararlanmamasını talep ederiz" dedi. Bu sırada sanığın, müşteki avukatları konuşurken sözlerine izin verilmeden devam etmesi üzerine hakim, sanığın bir süre salon dışına çıkarılmasını istedi.  

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
Müşteki Aile Bakanlığı avukatı, her iki mağdurun şiddet mağduru olduğundan davaya katılma talebinde bulunduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı Mustafa Doğan İnal da "Dosya tekamül etmiştir. Tanık beyanları, çok açık bir şekilde saldırdığını söylemişlerdir. TCK'nin 216/1. maddesindeki suç tam olarak oluşmuştur. Kamu güvenliği açısından cezalandırılması elzemdir" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ
Tekrar salona alınan sanık Semahat Yolcu, "Herkesin dinine, ırkına saygı duyarım. Reiki danışmanı olduğum için herkese saygılıyım. Tasavvufla ilgilendiğim için İslam dinine ayrı bir ilgim var. Müslüman camiasının ayrı bir yere gelmesini isterim. Çalışmalarımda din ve cinsiyet ayırmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM
Hakim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.  

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede,  Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü Dökümü
-ARŞİV

--

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:17
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3