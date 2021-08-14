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Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu: Ölü sayısı 40'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da ise kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GÜNDEM 14.08.2021, 09:05 14.08.2021, 09:31 Murat Aydın
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Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu: Ölü sayısı 40'a ulaştı

Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketindeki can kaybı sayısı 40'Ia ulaştı. Çok sayıda vatandaş hastanede tedavi görürken, kayıp vatandaşların da aranmasına devam edilor. Konuyla ilgili AFAD açıklama  yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da ise kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

SELDE SON DURUM

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

#sinop #kastamonu #Bartın #bozkurt
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