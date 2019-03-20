Karadeniz'de, eş zamanlı terör operasyonu 

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla son 4 yıldır büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine teröristlere yönelik bölgede bahar operasyonu başlatıldı. Bölgede yürütülen eş zamanlı operasyonlarla PKK'lı teröristin, Tunceli-Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçip bölgede bahar yapılanması yapabileceği istihbaratı üzerine geçiş güzergahları ablukaya alındı.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla son 4 yıldır büyük darbe yiyen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na takviye gönderileceği istihbaratı üzerine teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat'ta hava destekli eş zamanlı operasyonlarla teröristlerin izini sürüyor. Bölgede bir grup PKK'lı teröristin, Tunceli-Erzincan üzerinden Gümüşhane ve Giresun kırsalına geçip bölgede bahar yapılanması yapabileceği istihbaratı üzerine geçiş güzergahları ablukaya alındı. PKK'nın Karadeniz'de kış üstlenmesine izin vermeyen güvenlik güçleri, bahar yapılanmasının önlenmesi için de bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyonlara başladı.

TAKVİYE GÖNDERİLEN TERÖRİSTLERDE YARALI KAÇTI

PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristlerinden 15'i düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen 15 teröristin 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Tamamen yok edilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'na geçen yıl takviye olarak gönderilen 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın ise halen bölgede kış üstlenmesi yapabileceği ihtimali üzerine bölgedeki kırsal alda arazi didik didik arandı. 6 Mart'ta, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali dağı mevkiinde teröristlere ait içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin de olduğu sığınak ele geçirildi. İstihbarat birimleri tarafından yapılan yeni tespitlerde, bölgede son kalan 'Kawa' ve 'Aras' kod adlı teröristin geçen yıl Giresun kırsalında çıkan çatışmanın ardından birinin ayağının koptuğu diğerinin ise gözünden yaralanarak bölgeden kaçtığı belirlendi.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, en son Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaptığı konuşmasında, Karadeniz Bölgesi'ne sızan PKK'lı terörist gruptan çoğunun yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini hatırlatıp, bölgede son kalan 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını aktarmıştı. Soylu, "Bunlar Karadeniz'e terörist sızdırmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Size sadece şu kadarını söyleyeyim, iki tane kalmıştı, kırmızısını, sarısını, yeşilini, her birisini derdest ettik. Onlar da kaçmışlar. Birisinin ayağı kopuk, birisinin gözü çıkık, kaçmışlar" diyerek bölgede PKK'ya ağır darbe vurulduğunu söylemişti.

YAYLA EVKERİNE SIKI TAKİP

Bu arada Karadeniz'de baharla birlikte yayla sezonunun da başlayacak olması nedeniyle yayla evlerinde kontroller sıklaştırıldı. Bölgede kritik ormanlık alanlar ve yayla obalarında süren kontrollerde, güvenlik güçleri detektör iz takip köpekleri eşliğinde de arama ve kontrollerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-JÖH timlerinden görüntü

-Kış operasyonundan görüntü

-Operasyonlardan genel görüntü (arşiv)

Süre: 4.14 Boyut: 637 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

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