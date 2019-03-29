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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1'i albay, 2'si binbaşı olmak üzere toplam 7 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı

ANKARA'da, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 1'i albay, 2'si binbaşı olmak üzere toplam 7 muvazzaf askere gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 2 astsubay olmak üzere toplam 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

 

Haber: ANKARA, ()- 

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