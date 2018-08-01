Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor.

Komutanlıkta bulunan helikopter ve eğitim uçakları, alınan karar doğrultusunda bugün Isparta'ya gitmeye başladı. Ankara Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda bulunan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet UH-1 helikopter sabah saatlerinde intikale hazırlanarak Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. İlk olarak 6 adet UH-1 helikopter Isparta'ya gitmek üzere havalanırken, her saatte bir 6 uçak ve helikopterin havalanacağı öğrenildi. Bu arada uçuşlar nedeniyle gün boyu Ankara'da hava hareketliği yaşanacağı belirtilerek vatandaşların bu planlı çalışmadan dolayı paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.



Görüntü Dökümü:

-Helikopterlerden görüntü

-Uçaklardan görüntü

-Helikopterlerin havalanması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-