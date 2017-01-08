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KAR YAĞIŞI GECE ETKİSİNİ YİTİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramzana EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması...

KAR YAĞIŞI GECE ETKİSİNİ YİTİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramzana EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()



İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI



İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR



Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Aracın Termometresi



-Büyükşehir belediyesinin uyarıları



-Köprü altlarında oluşan buz sarkıkları



-Yüksekten çekilen gece kar manzaraları



- Bilgilendirme ekranlarından yol ve hava görüntüleri



- Derece görüntüleri



- Tuzlama araçlarından görüntü



- D-100 Karayolu Cevizlibağdan görüntü



- Genel ve detaylar

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