KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ YİTİRDİ, YOLLAR BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle dün yüzde 90 doluluk oranına ulaşan yollarda bugün isie sessizlik hakimdi. İstanbullular günü evlerinde geçirirken yoğunluk oranı ise yüzde 5'lere kadar düştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 5'LERE KADAR DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının etkilediği kentte İstanbullu'lar haftasonunu evlerinde geçirdi. Trafik yoğunluğunun yüzde 5'lere kadar düştüğü yollar boş kalırken bazı insanlar beyaz örtünün tadını çıkardı. Galata Köprüsü'nde balıkçılar mesailerine devam ederken, Taksim Meydanı'na çıkanlar bol bol fotoğraf çekildi.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ BOZA

Taksim Meydanı'na çıkanlar anıt çevresinde bol bol fotoğraf çekildi. İstiklal Caddesi boş kalırken, caddedeki bir boza satıcısı ise sokak geleneğini yaşattı. 35 yıldır sokaklarda boza satıcılığı yapan Ali Uyar, Nisan ayına kadar Arnavutköy, Bebek, Sarıyer, Cihangir sokaklarında dolaşıp, satış yaptığını söyledi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

Galata Köprüsü üzerinde olta balıkçılığı yapanlar, teneke kovalarda yaktıkları ateşle ısındılar. Soğuk havaya rağmen bir geleneği yaşatan olta balıkçıları, balık tutmanın bir sevda olduğuna değindiler. Zor şartlarda balık tutmaya geldiğini belirten Üzeyir Müştekin, olta balıkçılığı sevdasının bambaşka olduğunu, hava koşulları ne olursa olsun Galata Köprüsü'ne geldiklerini söyledi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Öte yandan karın keyfini çocuklar çıkardı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, kartopu savaşı yaptı. Yanlarındaki büyükler top oynadı. O çocuklardan biri minik Asya. Çok eğlendiğini söyleyen Asya, arkadaşları ile kardan adam yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-D-100'den görüntüler

-Kar küreyen bir belediye işçisi

-Şehitler Köprüsü

-Taksim Meydanı

-İstiklal Caddesi

-Bozacı satıcısı ile röportaj

-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar

-Balıkçı ile röportaj

-Halısahada top oynayanlar

-Kartopu savaşı yapan çocuklar

-Minik kız ile röportaj

-Genel ve detaylar