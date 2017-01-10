KAR YAĞIŞI DURDU; YOLCULAR UÇMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine uçuşlar normale dönmeye başladı.

Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve dış hatlarda da gecikmeli olarak yapılması sonrası terminallerde kalan yolcular bu sabahtan itibaren gidecekleri kentlere uçmaya başladı. THY'nin son dört günde 16 bin yolcusunu otele yerleştirdi ve 50 bin yolcuya da kumanya dağıttığı öğrenildi.

THY yetkilileri, dış ve iç hatlardaki bekleyen yolcuların yanı sıra daha önce otellere alınan yolcuların da uçuş sıralarına göre terminallere getirilmeye başlandığını açıkladı.

Bu arada terminallerde bekleyen bazı yolcuların ise uçaklarının kalkışını beklerken “Board" adı verilen uçuş bilgi ekranları önünde yatarak veya oturmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Uçaklarda kalkış öncesi de-icing adı verilen işlemle buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkandı. Park yerlerinden çıkmaya çalışan uçaklar için iş makineleri de yol açtı. Kar yağışının durmasıyla da uçaklar iniş ve kalkışlarını sorunsuz olarak gerçekleştiriyor.



PİSTLERDEN SONRA APRON DA TEMİZLENİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından öncelikle pistlerde yapılan temizleme işlemlerinin tamamlanması üzerine apronda ve uçak altında biriken karlar ve oluşan buzlar da özel araçlarla temizlenmeye başladı. Köprülerde veya açıkta bekleyen uçaklar yolcularını aldıktan sonra piste hareket ederken bu bölgelerden geçtikleri için apronun devamlı temizlenmesi gerektiğini belirten DHMİ yetkilileri, “ Pistlerin ardından uçakların pistlere ulaştığı taksi yolları ile apron dönüş yallarının temizliği 24 saat uyarınca devam ediyor. Kar yağışı bu sabah durunca bu bölgelerdeki ve yan taraflarında biriken karları da temizledik. Şu anda pistlerde ve apronlarda bir sorun yok" dediler.

Görüntü Dökümü:

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-Terminalde yolcular ve pasaporttan geçişleri

-Boardların önünde yatarak uçuşlarını kontrol eden yolcular

-Apronda kar içinde kalan uçağın çekilmeye çalışılması ve iş makineleri

-Kar temizleme araçlarını apronda çalışması ve uçaklar

-Uçaklara de-icing yapılması

-Uçakların iniş ve kalkışları



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