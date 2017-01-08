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KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER (Geniş Haber)

* Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı....

KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER (Geniş Haber)

* Sarayburnu'nda bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmadan denize girdi.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı. Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, “Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.



Görüntü Dökümü:



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-Denize girmek için hazırlık yapmaları



-Röportajlar



-Denize tek tek atlamalarından görüntü



-Denizde yüzmelerinden detaylar



-Genel ve detaylar

08.01.2017 - 10.30 Haber Kodu : 170108019

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