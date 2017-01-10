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KAR TİPİYE DÖNÜŞTÜ

  - ULUS'TA İKİ AĞAÇ DEVRİLDİ Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN İSTANBUL İstanbul'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğlen saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesi...

KAR TİPİYE DÖNÜŞTÜ

 

- ULUS'TA İKİ AĞAÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul'da beş gündür aralıklarla devam eden kar yağışı öğlen saatlerinde tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. D-100 karayolunda yerler beyazladı. Öte yandan, Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerindeki iki çam ağcı yağan karın ağırlığına dayanamayan devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, devrilen iki çam ağacı kesilerek kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tipi şeklinde yağan kar

-D-100 Okmeydanı mevkiinden görüntü

-Devrilen ağaçlar

-Ağaçların kesilmesi

-Genel ve detaylar





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