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KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

  * İstanbul'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler TEM-Kemerburgaz yol ayrımında yolda kaldı. Kayan araçlar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar geri geri çıktı. Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK...

KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN ARAÇLAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

 

* İstanbul'da etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler TEM-Kemerburgaz yol ayrımında yolda kaldı. Kayan araçlar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar geri geri çıktı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul'da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı trafikte aksamalara neden oluyor. TEM -Kemerburgaz yol ayrımında yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Yolun açılmasını bekleyemeyen bazı sürücüler de geri geri gelerek Okmeydanı istikametine girdi.

Yolda kalan sürücüler ise zincir takmaya çalıştı. Bazıları da yolda kalan araçlarını iterek gitmeye çalıştı. Zinciri kopan TIR'ın sürücüsü ise yolun açılması için büyük çaba gösterdi. Zincirini tamir eden sürücü yoluna devam etti.

Kapanan yol nedeniyle beklemek zorunda kalan servis şoförü "Kemerburgaz yolunda kalan araçlar nedeniyle yol kapanmış.Kar lastiği olmadan yola çıkan araçlar nedeniyle bizde bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-TEM Kemerburgaz yolunda kalan araçlar

-Sürücülerin geri gelmesi

-Kemerburgaz yolundan çıkan araçların Okmeydanı yönüne dönmesi

-Zincir takanlar

-Araçlarını iterek gidenler

-Araçların üzerine çıkıp çekişini artırmaya çalışanlar

-Zinciri kopan TIR

-Yoluna devam eden sürücüler

-Genel ve detaylar



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