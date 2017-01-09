KAR KAZALARI KAMERADA



* Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan kazalar kameraya saniye saniye yansıdı.

* Kar lastiği takmayan bir sürücü virajı olamayınca önce yol kenarındaki duvara ardından da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarptı.

*Aynı yerde iki kaza küçük kaza daha yaşandı.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul )

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Uyarılara rağmen özel araçlarıyla yola çıkanlar kazalara neden oldu. Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan kazalar kameraya saniye saniye yansıdı. Kar lastiği takmayan bir sürücü virajı olamayınca önce yol kenarındaki duvara ardından da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarptı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından sürücüler şaşkındı. Aynı yerde iki kaza küçük kaza daha yaşandı. Duramayan araçlar öndeki duran araçlara vurarak durabildi.

DİZİ OYUNCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Üsküdar Çengelköy sırtları da karın olumsuz etkilediği yerler arasındaydı. Rasathane yokuşunda trafik durdu. Üsküdar yönünden Beykoz Küçüksu yönüne giden araçlar kayarak ilerleyebildi. Sürücüler dikkatli olduğu çıkan herhangi bir kaza yaşanmadı. Aynı bölgede "Paramparça" dizisinin çekimler vardı. Çekim araçları güçlükle bölgeye ulaşırken oyuncular sete yürüyerek gelmek zorunda kaldı.

İŞ MAKİNELERİ YOL AÇTI

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kar yağışı çok etkili oldu. İş makineleri sürekli kapanan yolları açtı. Tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Vatandaşlar ve ve iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

ARABASINDA YATTI, DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bu arada Cuma akşamı etkili olmaya başlayan kar yağışında araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kalan vatandaşlar bugün kendi imkanlarıyla araçlarını aldı. Bunlardan biri de Yunus Günaydın'dı. TEM otoyolu kenarına Cuma günü bırakmak zorunda kaldığı kamyonunu bugün çekici yardımıyla götürebildi. Günaydın, belediyeye haber verdiğini kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini, bir gece kamyonunda yatmak zorunda kaldığını ve donma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Kayan araçlar, araçların çarpışması, sürücülerle röportajlar

- Yoldan detay görüntüler

- Kar yağışından detay

- Muhabir anonsu

- Yürüyen vatandaşlardan detay

- Vatandaşlar röportaj

- Dizi setine giden araçlardan detay

- Yürüyen oyunculardan detay ve kısa röportaj

- Yol kenarındaki kamyonunu alan vatandaşla röp

- Genel ve detay görüntüler