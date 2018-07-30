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KAPKAÇ SONRASI NEFES NEFESE KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERALARINDA

  Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: İstanbul Zeytinburnu'nda motosikletle kapkaç yapan 2 kişi ile polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasını umursamayan şüpheli kaçışına...

KAPKAÇ SONRASI NEFES NEFESE KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERALARINDA

 

Haber: Alper KORKMAZ - Kamera: İstanbul
Zeytinburnu'nda motosikletle kapkaç yapan 2 kişi ile polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sırasında polisin havaya ateş açmasını umursamayan şüpheli kaçışına devam ediyor. 
Zeytinburnu 10. Yıl caddesi üzerinde motosikletle gelerek yabancı uyruklu bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören polis ekipleri ise motosikleti takip etmeye başladı. Bir süre sonra kaza yapan motosiklettekilerden biri yaralı olarak yakalandı. Diğer şüpheli ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ve şüpheli arasında yaya olarak devam eden kovalamacanın ardından diğer şüpheli de yakalandı. 

KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERALARINDA
Kazada yaralanan M.G (30) hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli H.U ise emniyetteki işlemlerinin ardından adlieye sevk edildi. 
Kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamerada şüphelilerin motosikletle kaçması ve polislerin takibi görülürken, başka bir kamerada ise yaya olarak devam eden kovalamaca görülüyor. Görüntülerde polisin havaya ateş açması kameralara yansıyor. 

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Kovalamaca anları
-Motosikletin kaçması
-Yaya olarak kaçan şüpheli ve arkasındaki polis
-M.G'nin fotoğrafı

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