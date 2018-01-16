KAPATILAN ÖZGÜR GÜNDEM YAZARLARINA HAPİS CEZASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Davayı sonlandıran mahkeme heyeti, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol'un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ragıp Duran, Ayşe Düzkan, Hüseyin Bektaş ve Mehmet Ali Çelebi'nin de üzerlerine atılı "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanıkların 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşmadaki davranışları ile yeteri kadar pişmanlık göstermemiş olmaları gerekçesiyle sanıklar hakkında verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.