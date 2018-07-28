'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA - 4

Haber-Kamera: Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL

Dünya’nın Ay’ı tamamen gölgede bıraktığı ve kırmızı renge büründüğü Kanlı Ay tutulması, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da izlenmeye başlandı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

Görüntü dökümü:

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-Ortaköy'den görüntüler

-Dürbünle izleyenler

-Fotoğraf çektirenler

-Kanlı Ay'ın görüntüsü

-Genel ve detaylar

