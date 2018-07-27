'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA-3

*'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL
'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor.
Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.
Görüntü Dökümü:
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-Ayın görüntüsü
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