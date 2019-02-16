Kandıra'da gemi, karaya oturdu (2)

89 METRELİK GEMİ KARAYA OTURDU

Gece saat 03.00 sıralarında, Litvanya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli 2967 grostonluk, 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Kandıra Babalı mevkiinde karaya oturdu. Etkili olan rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri geldi. Boş olan geminin personeli ile irtibat kurulurken, 8 personel gemiden ayrılmak istemedi. Kıyı Emniyeti ekibi sahilde çadır kurarak, olası bir tahliye çalışması için bekledi. Gemi personelinin gemiyi oturduğu yerden kurtarabilmek için çalışmalar yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Gemiden görüntüler

Kıyı Emniyeti ekiplerinden görüntü

HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), ()

