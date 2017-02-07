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KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER: ÇANAKKALE İÇİN SÜRPRİZ OLMAYAN DEPREMLER (1)

* Haluk Özener, "5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü...

KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER: ÇANAKKALE İÇİN SÜRPRİZ OLMAYAN DEPREMLER (1)

* Haluk Özener,

"5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çanakkale'de meydana gelen depremlerle ilgili, "Aslında beklediğimiz, Çanakkale için sürpriz olmayan depremler. 5, 5.5 o bölge için doğal depremler. Bu da onlardan bir tanesi, anormal bir durum yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Özener'in açıklaması

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