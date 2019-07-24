Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK hedeflerinin etkili şekilde vurulduğunu açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu" denildi.

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