KANAL İSTANBUL İÇİN YAPILAN ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA GERGİNLİK





Haber: Erhan TEKTEN-Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul

Kanal İstanbul'a ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Arnavutköy'de halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bina girişi çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılırken, vatandaşlar ve polis arasında tartışmalar yaşandı.

İstanbul'da 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi ilgilendiren Kanal İstanbul'a ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Arnavutköy'de halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya yetkililerin dışında çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun dolmasından dolayı bir kısım vatandaş binaya alınmadı. Bunun üzerine vatandaşlar ile polis ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.



1,5 MİLYAR METRE KÜP HAFRİYAT ÇIKARILACAK

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) yönetmeliği gereğince Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Kanal İstanbul Projesi halkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirmeyi Kanal İstanbul Proje Koordinatörü Bora Erdem yaptı. Erdem, projenin açıklanmasıyla birlikte farklı kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler tarafından alternatif yolların tespit edilmesi, su kalitesiyle ilgili analiz çalışması ve finansa yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti. Erdem, projedeki en önemli hedef olarak tehlikeli tankerlerden dolayı olası çevre felaketini önlemek olduğunu vurguladı. Erdem, proje sırasında 1,5 milyar metre küp hafriyat çıkarılacağını söyledi.



VATANDAŞLAR MAĞDURİYETLERİNİ SORDU

Açıklamanın ardından vatandaşlar arsaları ve evleri ile ilgili mağduriyet yaşayıp yaşamayacaklarını yetkililere sorular sordu. Bazı vatandaşlar projeye ilişkin memnuniyetlerini ifade ederken, bazıları da mağduriyet yaşamak istemediklerini ve endişelerini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı Ali Rıza Tanas vatandaşların her birinin mağduriyetlerine raporda yer vereceklerini söyledi.



SALONDA TARTIŞMALAR YAŞANDI

Söz alma konusunda bazı vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Bir vatandaş söz almak isterken, araya giren başka bir kişi ile arasında arbede yaşandı. Toplantının başında ise bir kadın toplantının yasa gereği projeden etkilenen herkese haber verilmesi gerektiğini ve bunun olmadığını belirterek tepki gösterdi. Kadın, salonda bulunanların bazıları tarafından alkışlanırken bazı vatandaşların da tepkisiyle karşılaştı. Salonun dolu olmasından dolayı aralarında muhtarların da bulunduğu çok sayıda vatandaş dışarıda kaldı. Bina girişi çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılırken, vatandaşlar ve polis arasında tartışmalar da yaşandı. Bir TOMA'da bina girişinde hazır bekletildi. Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat süren konuşmaların ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ve dışarıda kalan vatandaşlar arasındaki tartışmalar

-Salondan görüntü

-Bir kadının tepkisi

-Bora Erdem'in açıklamaları

-Tanan'ın konuşması

-Yetkililer

-Projenin anlatımından detaylar

-Vatandaşların konuşmaları

-Tepkiler

-Mağduriyetlerini açıklayanlar

-Arbede



