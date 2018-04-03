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KAN ALMA TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI   

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul Üsküdar'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya almaya gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele...

KAN ALMA TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI   

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul
Üsküdar'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya almaya gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir kargo firmasına gelen kargo paketi içinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 31 Mart'ta Üsküdar'da bal tenekesi içine gizlenmiş 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen H.İ. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin kargo paketini açması
-Kargo paketinden çıkan bal tenekesi
-Bal tenekesinden çıkan kan tüpleri
-Kan tüpleri içinde bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar


 

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