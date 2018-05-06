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KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

  Haber: Özgür EREN- İSTANBUL Manisa'da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan  bir çocuk kamyonun önünden geçmeye çalışan ölümden döndü. Kamyonun hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşayan çocuk son anda kurtuldu.  Olay geçtiğimiz...

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

 

Haber: Özgür EREN- İSTANBUL
Manisa'da elektrikli bisikletiyle ara sokaktan çıkan  bir çocuk kamyonun önünden geçmeye çalışan ölümden döndü. Kamyonun hareket etmesiyle ezilme tehlikesi yaşayan çocuk son anda kurtuldu. 
Olay geçtiğimiz günlerde, Akhisar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kamyonunu park eden sürücü alışveriş için bir markete girdi. Sürücü, alışverişini bitirdikten sonra kamyona binerek çalıştırdı. Bu sırada, elektrikli bisiklet kullanan bir çocuk, ara sokaktan çıkarak kamyonun önünden yolun karşısına geçmek istedi. Çocuğu fark etmeyen kamyon sürücüsü kamyonu hareket ettirdi ve bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk bisikletin üstünden yolun kenarına savruldu. Kamyon bisikletin üzerinde geçerek bir süre daha yoluna devam etti.  Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine sürücüsü kamyonu durdurdu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan çocuk  şoka girdi. Bu kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI 
-Park halindeki kamyon
-Kamyonun önüne geçmesi
-Kamyonun hareket etmesi
-Çocuğa çarpması 
-Çocuğun yol kenarına savrulması
-Kamyonun bir süre sonra durması

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