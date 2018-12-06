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Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolünde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan kamyonetin yakıt deposunda, 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

Kamyonetin yakıt deposundan 32 kilo eroin çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde, yol kontrolünde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan kamyonetin yakıt deposunda, 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, sürücüsü şüphe üzerine durdurulan 30 AB 303 plakalı kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpek 'Alfa' ile yapılan aramada, aracın yakıt deposunda gizlenen 60 paket halinde 32 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü H.G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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(POLİS KAMERASI) 
-Durdurulan kamyonette yapılan arama
-Narkotik köpek Alfa ile arama yapılması
-Aracın yakıt deposunun açılması
-Eroin paketlerinin çıkarılması
-Eroinden detaylar
Behçet DALMAZ/VAN, () 

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