Kamyonete çarpan otomobildeki taşlar ön camdan fırladı
TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde aynı yönde seyreden kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erdal Şen (37) yaralandı. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan seramik parçaları ise ön camdan dışarı fırladı.
Kaza, Malkara–Tekirdağ karayolu üzerindeki Yaylagöne Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara’dan, Keşan yönüne giden Erdal Şen yönetimindeki 34 ZT 2896 plakalı otomobil, Yaylagöne Mahallesi kavşağında aynı yönde seyreden Şenol Altıntaş(38), yönetimindeki 59 KT 846 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip, şarampole girdi. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan seramik parçaları ise ön camdan dışarı fırladı. Yaralanan sürücü Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
.Görüntü dökümü
-Kaza yeri
-Kaza yapan kamyonet ile otomobil
-Otomobil içerisinde bulunan seramik taşlarının dışarıya fırlaması
-Hurdaya dönen otomobilden
-Otomobil içerisindeki taşların başka bir araca boşaltılması
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()