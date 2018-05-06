Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

KAMYONET ÇELİK BARİYERLERİ KOPARTIP BANKI YERİNDEN SÖKTÜ

  Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL Beşiktaş'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza,...

KAMYONET ÇELİK BARİYERLERİ KOPARTIP BANKI YERİNDEN SÖKTÜ

 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL
Beşiktaş'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, çelik bariyere çarpıp kaldırımda bulunan oturma bankını yerinden söktü. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Arnavutköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 TZ 696  kamyonetin  sürücüsü Günan Bektaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çelik bariyerlere ardından da aydınlatma direği ve oturma bankına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi; bank yerinden söküldü.
Kazada yolcu koltuğunda oturan Mutlu Daş hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mutlu Daş'ı  ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle iki şeritli yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit  trafiğe açıldı.


Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kaza yapan araçtan detay görüntü
-Ambulanstan detay görüntü
-Direkten ve banktan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Olay yerinden detay görüntü
-Sürücüden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar         

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314