Kamu Baş Denetçisi Malkoç: Boşa kürek çekmiyoruz

KAMU Baş Denetçisi Şeref Malkoç, aldıkları kararların arkasında olduklarını belirterek "Boşa kürek çekmiyoruz" dedi. Malkoç, bugüne kadar kuruma 30 bin müracaat yapıldığını açıkladı.



Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ombudsmanlık Bölgesel Konferansları'nın ilki, Antalya'da gerçekleştirildi. Ramada Otel'de düzenlenen toplantıya Antalya'daki sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, hedeflerinin 2017 yılı içinde 30 büyük ilde toplantılar yaparak ombudsmanlığı tanıtmak olduğunu söyledi. Malkoç, “Kamu denetçilerini 4 yıllık bir süre için Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Seçildikten sonra yemin edip göreve başlarlar. Yürütmenin her türlü eylem ve işlerini, insan hakları, adalet ve hakkaniyet açısından denetlerler. Dolayısıyla bir yönüyle yürütmenin denetçisidir. Mahkeme değil, yargı değil ama kararları tavsiye kararıdır" dedi.



Kendilerine şikayet yapıldıktan sonra şikayet edilen kurumla temasa geçtiklerini anlatan Malkoç, vatandaşın derdine dostane çözümle çare bulmaya çalıştıklarını söyledi. Şikayet edilen idarenin aldığı kararda, yaptığı uygulamada ısrar etmesi halinde inceleme ve araştırmanın derinleştiğini anlatan Malkoç, ardından tavsiye kararı alındığını söyledi.

'Türkiye'de zaman zaman mahkeme kararlarına bile uyulmuyor. Tavsiye kararlarına mı uyulacak' gibi soruların akla gelebileceğini anlatan Malkoç, “Açık konuşayım. Biz boşa kürek çekmiyoruz. Verdiğimiz kararların arkasında duruyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Kurumun gücü zaten tavsiye kararı vermesinden geliyor. Ama verdiği karar, kurumun yumuşak gücünü toplumda etkinleştiriyor. Toplumun vicdanı haline geliyor. İnceleme ve araştırmalarımız hukuka ve insan haklarına dayalı olduğu için idareye tavsiye kararı verdiğimizde buna uymayan kurum olursa, bunları TBMM'ye bildiriyoruz. TBMM'nin ilgili komisyonları da muhatap kimse çağırıyor. Niçin uyulmadığını sorguluyor. TBMM'de böyle bir konuya muhatap olmak kolay bir şey değil. Çünkü karara uymayanların TBMM'ye geldikten sonra epey terlediklerini görmüş oluyoruz" diye konuştu.



Kamu Denetçiliği Kurumu'nun son zamanlarda aldığı birkaç kararla kamuoyunda uzun süre yer aldığını da anlatan Malkoç, kuruma 30 bin müracaat olduğunu söyledi. Bunların önemli kısmının dostane çözüm yollarıyla halledildiğini açıklayan Malkoç, "Kuruma geçen yıl 5 bin 600 müracaat olmuş. Bu yıl nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın rakamı yakalandı. Vatandaşın şikayetleri arttığından değil, kurumumuz tanındıkça millet, derdine derman aranan bir yer olarak gördü. Biz de bundan memnunuz" dedi.



Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan şikayet üzerine yaptıkları girişimlerle 100'e yakın öğrencinin sınavının iptaliyle ilgili sorunun çözümlendiğini hatırlatan Malkoç, “100'e yakın öğrencimizin sınavı iptal edilmişti. İlaç kullanan çocuklar bize müracat etti. Ardından görüşüp konuştuk. İptal edilen sınavlarını geçerli hale getirdik. Ardından YGS'ye girecek öğrenciler için belli bir süre içinde para yatırılması istendi. Bu süre içinde annesi hastalanan oldu, trafik kazası geçirenler oldu. Çocuklar yatıramadı. Bunların içinde ilk 2 bine, 5 bine girenler vardı. ÖSYM'ye müracaat ettiler. ÖSYM hayır dedi. Biz onlarla görüştük. Kendilerine değişik yollar önerdik. Bu öğrencilere yeni bir hak tanındı" dedi.



ÇOCUKLARDAN DA ŞİKAYET GELİYOR



Malkoç'tan sonra çalışma ve sosyal güvenlik, engelli hakları, kadın ve çocuk hakları konularından sorumlu kamu denetçisi Celile Özlem Tunçak ile eğitim gençlik ve spordan sorumlu kamu denetçisi Arif Dülger faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Celile Özlem Tunçak, çocuklardan da şikayetler aldıklarını belirterek, “Çocuklardan, okulu, öğretmeni ve annesiyle ilgili şikayetler geliyor. Hatta sokaktaki hayvanlarla ilgili dahi güzel düşüncelerle ilgili çocuklar bize başvuruyor. Hepsiyle birebir irtibat kuruyoruz" dedi.



