Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez ABD'liler devriyede
ABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Rus askeri polisleri, dün bu ülke bayrağının bulunduğu 2 zırhlı personel taşıyıcıyla Kamışlı'nın...
ABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Rus askeri polisleri, dün bu ülke bayrağının bulunduğu 2 zırhlı personel taşıyıcıyla Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rımelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde devriyedeyken görüldü. Aynı bölgede bugün de ABD askerleri görüldü. ABD askerlerini taşıyan ve aynı ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde devriye dolaşırken görüldü. Nusaybin'den görülen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü
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Petrol kuyuları
ABD zırhlı araçları
Araçların devriye atması
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Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 345 MB
Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()
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