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KALKIŞ YAPACAK UÇAĞIN TEKERLEKLERİ PATLADI; KERİMCAN DURMAZ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL() Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin  'taksi' yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)...

KALKIŞ YAPACAK UÇAĞIN TEKERLEKLERİ PATLADI; KERİMCAN DURMAZ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()
Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin  'taksi' yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Bu akşam saat 18.00 sıralarında  Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V  tipi uçak, Ercan Havalimanı'na kalkış yapmak için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi. 
Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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Kerimcan Durmaz'ın paylaştığı görüntü
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-İtfiaye ekiplerinin çalışmaları
AKTÜEL
Uçağın görüntüsü
-Uçaktan detay görüntüler

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