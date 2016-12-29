KALECİ VOLKAN'A FİDYE TUZAĞINDA 2 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ

* Mahkeme hakimi;"Dosya kapsamı itibariyle her ikinizin de ciddi düzeyde kınamayı gerektiren eylemlerde bulunduğunuzdan kuşku yok. Ancak eylemleriniz hazırlık aşamasında kaldığı ve icra gerçekleşmediği için beraat kararı verdim"



Haber: Arzu KAYA / İSTANBUL

Fidye için Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in kızını kaçırma planı yaptığı öne sürülen 2 kişinin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.



"VOLKAN'IN KAYINPEDERİNİ KAÇIRMAYI PLANLADIKLARINI, FİKİR DEĞİŞTİREREK KIZINI KAÇIRMAYA KARAR VERDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmaya 2 tutuksuz sanık da katıldı. Duruşmaya katılmayan müşteki Volkan Demirel'i ise avukatı temsil etti. Duruşmada ifade veren sanıklardan Yalçın Çiçek, "Olay tarihinde diğer sanık Mustafa'nın çalıştığı yerde işe başladım. Bir ara ben tuvaletteyken Mustafa ile Şaban isimli bir şahsın Volkan'ın kızını kaçırma muhabbeti yaptıklarını duydum. Durumu kendisine sorduğumda Volkan'ın kayınpederini kaçırmayı planladıklarını, daha sonra fikir değiştirerek kızını kaçırmaya karar verdiklerini söyledi" dedi.



"VOLKAN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ, GÖRÜŞTÜK"

O sırada kendisinin yüklü miktarda borcu olduğu için zor durumda olduğunun bilindiğini söyleyen Çiçek, "Bana bu işi birlikte yapma teklifinde bulundu. Bunu duyunca kendisini konuyla ilgili konuşturup sesini kayda aldım ve Volkan'ın menajerine ulaştım. Birkaç gün sonra Volkan beni arayarak görüşmek istedi. Volkan ile görüştük" diye konuştu.



"SEN BU İŞİN NERESİNDESİN"

Bunun üzerine mahkeme hakimi Kerim Zafer Bakay, "Sen bu işin neresindesin" diye sordu. Sanık Yalçın Çiçek, "Benim 3 çocuğum var. Olayı duyunca tüylerim diken diken oldu. Olayın aydınlanmasını istedim" diye yanıt verdi. Hakim Bakay tekrar sorarak, "Plan neydi" dedi. Sanık Çiçek, "Ben olayın plan aşamasında bulunmadım. Mustafa, Volkan'ın şoföründen aracın güzergahını ve yavaşladığı yerleri öğrendiğini söyledi" dedi.



"ŞAKALAŞMAK AMACIYLA KONUŞTUK"

Diğer sanık Mustafa Gül ise, "Sanık Yalçın'ın beyanları gerçek dışıdır. Çok yalan konuşuyor. İş yerindeyken şakalaşmak amacıyla konuştuğumuz şeyleri gerçek gibi kurgulayarak müştekiden menfaat talep etmiştir. Beraatımı istiyorum" şeklinde savunma yaptı.



SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldığını ancak sanıkların üzerine atılı suçu işledikleri yönünde kesin, net ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi.



HAKİM: CİDDİ DÜZEYDE KINANMAYI GEREKTİRİR EYLEMLER

Mahkeme Hakimi Bakay kararının ardından ise sanıklarla konuşarak, "Dosya kapsamı itibariyle her ikinizin de ciddi düzeyde kınamayı gerektiren eylemlerde bulunduğunuzdan kuşku yok. Ancak eylemleriniz hazırlık aşamasında kaldığı ve icra gerçekleşmediği için beraat kararı verdim" dedi.



İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Volkan Demirel'in kızı Yade Demirel'in suç tarihi olan 5 Ocak 2016 tarihinde 1 yaşında olduğu belirtildi. Şüpheliler Yalçın Çiçek ve Mustafa Gül'ün, Demirel'in maddi imkanlarının iyi olduğunu ve fidyeyi vereceğini düşünerek olay tarihinde mağdureyi kaçırma planı yaptıkları ifade edildi.

Demirel'in şüphelilerden şikayetçi olduğu ve şüphelilerin eylemlerini tamamlayamadan yakalandıkları için suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin üzerine atılı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçunu işledikleri belirtildi. 2 sanık hakkında 2'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.