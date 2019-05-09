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KALDIRIMA ÇIKAN KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNİ YOLA DEVİRDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırıma çıktı,  aydınlatma direğine çarparak yola devirdi.  Kaza sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması ve yoldan...

KALDIRIMA ÇIKAN KAMYONET AYDINLATMA DİREĞİNİ YOLA DEVİRDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırıma çıktı,  aydınlatma direğine çarparak yola devirdi.  Kaza sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması ve yoldan başka aracın geçmemesi olası faciayı engelledi.
Kaza TEM otoyolu Levent bağlantı yolunda meydana geldi. Maslak yönünde ilerleyen kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ve çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve yoldan başka bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Kazayı yara almadan atlatan kamyonetin sürücüsü bir süre şok geçirdi. Daha sonra arkadan gelip yardıma koşan diğer sürücüler yola devrilen direği kenara çekerek kapanan yolu açtı. Direkteki akım elektrik ekipleri tarafından kesilerek önlem alındı. Kamyonet ve devrilen direk çekici yardımıyla alınarak olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü dökümü
-Kaldırıma çıkan kamyonet
-Kamyonetin çarpıp yola devirdiği aydınlatma direği
-Yol kenarına çekilmiş aydınlatma direği
-Kamyonette oluşan hasar
-Genel ve detay görüntüler
 

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