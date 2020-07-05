Kahvehaneler oyun izni bekliyor

ANKARA- Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi

gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kıraathane ve

kahvehaneler seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden, toplum

kültürümüzün en önemli parçalarından birisi. Fakat halen oyun oynanmasına

izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay, kahve satışı ile günü geçirmeye

çalışıyor. Belirli kurallara tabii olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli”

dedi.

-“OYUN KAHVEHANELERİN TADI TUZUDUR”

Gün içerisinde yalnızca çay kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvecilerin oyun

oynanmasını istediklerini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kahvehaneler, kıraathaneler 16.

Yüzyıldan beri var olan, özellikle bizim toplumumuzun ortak değerlerinden olan

bir kültürdür. Orada yapılan sohbetler, fikir paylaşımları, oynanan oyunlar,

karşılıklı içilen çaylar, bunların hepsi kültürün bir parçasıdır. Tüm siyasetçilerin

halka en hızlı ve doğrudan ulaştığı yerler kahvehanelerdir. Seçim zamanları

meydanlardan daha büyük önem arz eden kahvehanelere şimdi sahip çıkma

zamanı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahve ve kıraathanelerin normalleşme

süreci ile birlikte açılması oldukça sevindirici oldu. Fakat halen oyun

oynanmasının önü açılmadı.” diye konuştu.

-“KAHVEHANECİLERİMİZ GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR VE ALACAKTIR”

Belirli kurallar konularak oyun oynanmasına izin verildiğinde kahvehanecilerin tüm

kurallara uyacağını vurgulayan Palandöken, “Kahvehanecilerimiz her türlü

dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine

getiriyor. Dolayısıyla her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı, her oyundan

sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara da

titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal

devam ettiği bir süreçte, gün içerisinde yalnızca çay, kahve ile maliyetini

çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımızın artık oyunların oynanması için

müjde bekliyor” şeklinde belirtti.