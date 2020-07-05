Kahvehaneler oyun izni bekliyor
Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabii olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli” dedi.
ANKARA- Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi
gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kıraathane ve
kahvehaneler seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden, toplum
kültürümüzün en önemli parçalarından birisi. Fakat halen oyun oynanmasına
izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay, kahve satışı ile günü geçirmeye
çalışıyor. Belirli kurallara tabii olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli”
dedi.
-“OYUN KAHVEHANELERİN TADI TUZUDUR”
Gün içerisinde yalnızca çay kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvecilerin oyun
oynanmasını istediklerini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kahvehaneler, kıraathaneler 16.
Yüzyıldan beri var olan, özellikle bizim toplumumuzun ortak değerlerinden olan
bir kültürdür. Orada yapılan sohbetler, fikir paylaşımları, oynanan oyunlar,
karşılıklı içilen çaylar, bunların hepsi kültürün bir parçasıdır. Tüm siyasetçilerin
halka en hızlı ve doğrudan ulaştığı yerler kahvehanelerdir. Seçim zamanları
meydanlardan daha büyük önem arz eden kahvehanelere şimdi sahip çıkma
zamanı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahve ve kıraathanelerin normalleşme
süreci ile birlikte açılması oldukça sevindirici oldu. Fakat halen oyun
oynanmasının önü açılmadı.” diye konuştu.
-“KAHVEHANECİLERİMİZ GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR VE ALACAKTIR”
Belirli kurallar konularak oyun oynanmasına izin verildiğinde kahvehanecilerin tüm
kurallara uyacağını vurgulayan Palandöken, “Kahvehanecilerimiz her türlü
dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine
getiriyor. Dolayısıyla her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı, her oyundan
sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara da
titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal
devam ettiği bir süreçte, gün içerisinde yalnızca çay, kahve ile maliyetini
çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımızın artık oyunların oynanması için
müjde bekliyor” şeklinde belirtti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016