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Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs’a yeniden çıkarma yapıyor(2)

18 GAZİYE MİLLİ MÜCADELE MADALYASI KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Barış Harekatı’nda adaya gelen Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim etti. Gazilere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı...

Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs’a yeniden çıkarma yapıyor(2)

18 GAZİYE MİLLİ MÜCADELE MADALYASI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Barış Harekatı’nda adaya gelen Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim etti. Gazilere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

1974 Barış Harekatı'nda 1'inci Komando Taburu'nun Komutanı olan Tümgeneral Cemal Eruç, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi onurlu bir etkinlikte kendilerine de yer verilmesinden büyük onur duyduklarını söyledi. 

Başbakan Tatar ise kendilerini ağırlamaktan şeref duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’te gerçekleştirdiği kutsal harekâtla Kıbrıs Türkü’ne bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk getirdiğini kaydetti. 

Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’de bir devlet sahibi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargolara rağmen Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin kökleşmeye devam ettiğini ifade etti.

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